Швеция сочла действия РФ на европейском рынке одной из причин высоких цен на энергию в их стране

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Действия России на европейском энергетическом рынке - одна из причин, по которым шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию, заявил министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар.

"Шведские потребители не должны настолько страдать из-за, среди прочего, российского поведения на европейском рынке энергетики", - цитирует в среду министра агентство Bloomberg. В сообщении указывается, что, по мнению министра, подход России к поставкам газа в Европу этой зимой стал крупным фактором, повлиявшим на цены на энергоресурсы в декабре 2021 года.

Агентство отмечает, что власти Швеции выделили $664 млн на помощь шведам, столкнувшимися с повышением цен на энергию. На таких мерах настаивала шведская оппозиция. Кроме того, ранее похожие шаги предприняли в Норвегии.

В конце прошлого года в ЕС активно призывали Россию наращивать поставки газа, чтобы содействовать снижению цен на этот энергоресурс.