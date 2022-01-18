Премьер Эстонии обвинила Россиию в четырехкратном подорожании газа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в парламенте, что газ в Европе подорожал в четыре раза из-за того, что Россия сократила его поставки.

"Большая часть Европы в качестве источника энергетики использует именно природный газ. В то же время Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза или на 400% ", - сказала Каллас.

Ссылаясь на мнение экспертов, она добавила, что "если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину".

"В то же время мы знаем, какова ситуация в сфере безопасности сейчас вокруг России и Украины", - отметила премьер.

Она также признала, что дефицит электроэнергии в Европе возник и из-за сокращения производственных мощностей, закрытия старых электростанций и дороговизной строительства новых, а также ряда других причин.

По ее словам, ключевое значение для решения проблем имеет зеленый поворот в энергетике. В настоящее время власти Эстонии рассматривают предложения о материковых и морских зонах, где можно установить оборудование ветряной энергии, правительство ускорило анализ возможной ядерной энергетики, продолжится приватизация энергетической компании Eesti Energia Elektrilevi.

Как сказала Каллас, для увеличения мощностей передачи продолжится соединяющий электросети Эстонии и Финляндии проект Estlink-3, который должен быть готов к 2030 году. Правительство также поддержало строительство трех проектов водородных технологий в Эстонии.

Она сообщила, что для решения вопросов, связанных с шокирующим ростом цен на энергию для потребителей, правительство отменило повышение акцизов, снизило сетевую плату на электричество для всех потребителей на 50%, снизило сетевую плату на газ на 100% для всех потребителей. Составлены целевые меры для семей с медианными доходами.

"Общая стоимость этих мер - 245 миллионов евро. 380 тысячам семей мы вернем до 80% повышения цен в течение семи месяцев", - пообещала глава правительства.

Ранее в руководстве "Газпрома" и России отрицали, что поставки газа в Европу искусственно сокращаются, объем экспорта в Москве связывают с запросами европейских потребителей. Главной причиной роста цен на газ в Москве считают отказ европейских потребителей от долгосрочных контрактов с Россией, которые гарантируют сохранение цен на первоначальном уровне, и переход на спотовые контракты.