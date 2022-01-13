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Антонов счел, что за призывами к санкциям стоит попытка США воздействовать на РФ

Антонов счел, что за призывами к санкциям стоит попытка США воздействовать на РФ
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что за раздающимися на Капитолии призывами к введению беспрецедентно жестких санкций против России в случае ее "агрессии" против Украины стоит попытка воздействовать на Россию на фоне переговоров по евробезопасности.

"Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности", - говорится в ответе Антонова на вопрос СМИ.

Антонов заявил, что "в подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров".

РФ США Анатолий Антонов

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