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Большинство сотрудников Robinhood будут работать удаленно на постоянной основе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Большинство сотрудников американской Robinhood Markets Inc, оператора популярной платформы для торговли на фондовом рынке, будет работать удаленно на постоянной основе, сообщила компания.

Многие компании в США пересматривают планы возвращения сотрудников в офисы на фоне очередного скачка заболеваемости COVID-19 в стране в связи с распространением нового штамма "омикрон".

Использование преимущественно удаленного труда позволит Robinhood привлекать лучших сотрудников по всей стране вне зависимости от их местонахождения, отмечают в компании.

Большинству сотрудников Robinhood больше не придется регулярно появляться в офисе, однако некоторые команды будут время от времени встречаться очно.

"В последние два года мы наблюдали как гибкость и доверие позволяют командам делать максимум возможности, привлекать лучших сотрудников, а также создавать более инклюзивные и равные условия труда", - говорится в блоге Robinhood.

"Наши команды проделали изумительную работу и создали сильное рабочее сообщество в эти неопределенные и сложные времена", - отмечают в компании, где работает порядка 3,4 тыс. человек.

Сотрудникам некоторых подразделений Robinhood все же придется жить вблизи офисов, поскольку этого требуют регулятивные и деловые причины, а кое-кому по-прежнему придется работать из офиса.

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