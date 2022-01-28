Выручка Robinhood в IV квартале не оправдала ожиданий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Акции американской Robinhood Markets Inc., оператора популярной платформы для торговли на фондовом рынке, рухнули более чем на 12% на дополнительных торгах в четверг после того, как выручка компании за четвертый квартал 2021 года и прогноз на первый квартал 2022 года не оправдали ожиданий экспертов.

В октябре-декабре 2021 года выручка Robinhood увеличилась на 14% и составила $363 млн по сравнению с $318 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $376 млн.

При этом годовой показатель подскочил на 89%, до $1,82 млрд по сравнению с $959 млн за предыдущий год.

Компания получила чистый убыток в четвертом квартале на уровне $423 млн, или $0,49 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $13 млн, или $0,02 на акцию, годом ранее.

За весь 2021 год убыток составил $3,69 млрд, или $7,49 на акцию, против чистой прибыли в размере $7 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее.

Число ежемесячно активных пользователей платформы увеличилось на 48%, до 17,3 млн по состоянию на декабрь 2021 года по сравнению с 11,7 млн годом ранее.

Robinhood прогнозирует, что ее выручка в первом квартале 2022 года составит менее $340 млн, тогда как аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $444 млн.

Акции Robinhood в ходе дополнительных торгов подешевели на 12,75%. С начала года котировки компании упали на 34,6%.