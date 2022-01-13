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Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа
Фото: Turar Kazangapov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Граждане, выступавшие в Казахстане за понижение цен на энергоносители, и те, кто вёл боевые действия с оружием в руках, - это совершенно разные люди, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу РФ Путин отметил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане - ближайшего партнера, союзника России.

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"Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", - отметил президент РФ.

При этом Путин добавил: "Разумеется, что - я уже об этом говорил - те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, - это совсем разные люди и у них разные цели".

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В Алма-Ате произошли столкновения демонстрантов с силовиками.

5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране был введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ по просьбе руководства Казахстана направило туда миротворческие силы, их из Казахстана вывод начался 13 января. Власти сообщают, что за участие в беспорядках в Казахстане задержали порядка 10 тыс. человек.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Казахстан Владимир Путин

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