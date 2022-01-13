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Постпред РФ заявил, что в ОБСЕ не дали адекватного ответа по гарантиям безопасности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия не получила от партнеров по ОБСЕ адекватного ответа и реакции на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Хочу сразу вам сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения, к сожалению, мы не услышали от наших партнёров", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вене по итогам переговоров, прошедших ранее в этот день.

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Российский дипломат отметил: "Все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий, по своему интерпретировали закреплённый в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности, считая, что никто не может повлиять на выбор системы безопасности для того или иного государства и способов обеспечения своей безопасности".

"Фундаментальные различия, которые мы почувствовали и в Женеве, и особенно в рамках дискуссии СРН (Совет Россия-НАТО - ИФ) о том, как трактуется принцип неделимости безопасности, конечно, это ещё и ещё раз убеждает в правоте аргументов российской стороны, что этот принцип и гарантии реализации этого принципа должны закрепляться в юридической форме, и это было сделано абсолютно недвусмысленно", - сказал Лукашевич.

Россия ОБСЕ

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