Постпред РФ при ОБСЕ предостерег Запад от затягивания переговоров по безопасности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич предостерег страны Запада от попыток затянуть и выхолостить переговоры по гарантиям безопасности и предупредил, что Россия примет меры для устранения угроз в случае отсутствия ответа в разумные сроки.

"Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", - заявил Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он подчеркнул, что "если Москва не услышит конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится", РФ будет вынуждена сделать соответствующие выводы и принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности".

Постпред РФ подчеркнул, что российские инициативы - еще одна серьезная попытка договориться о том, "за какие линии нельзя заступать, какие подходы, которые мы совместно сформулировали и закрепили во многих документах, нельзя игнорировать".

"Речь не об ультиматуме, как некоторые в этом зале, возможно, хотели бы сказать, а о приглашении к профессиональным, предметным дискуссиям по вопросам войны и мира", - добавил он.

Лукашевич отметил, что Россия - миролюбивая страна, "но мир любой ценой нам не нужен". "Необходимость получения указанных юридически оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер", - сказал российский дипломат.

13 января в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности. Ранее переговоры по этой тематике состоялись в Женеве 10 января (с американской стороной) и в Брюсселе 12 января (с представителями Североатлантического альянса). Вопрос о том, будут ли переговоры продолжены, остается открытым и, как заявил накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко, зависит от того, дадут ли США и НАТО письменные ответы на российские предложения.