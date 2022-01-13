Динамика заражений коронавирусом в Великобритании пошла на спад

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Великобритании выявили свыше 109 тыс. заражений коронавирусом за последние сутки, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные госстатистики.

Эта цифра ниже, чем накануне - 12 января сообщалось о 129,5 тыс. новых случаев заражения, а также на 24% ниже, чем в тот же день неделей ранее.

За последние сутки поступили данные о смерти 335 человек от последствий заражения.

Великобритания, как и многие другие страны Европы, в последние недели столкнулась с очередной волной коронавируса. Во многом это связано с быстрым распространением штамма "омикрон".

Всего в Великобритании с начала пандемии выявили 14,9 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 151 тыс. человек.