Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:54Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

В НАТО предупредили, что не одобрят размещение российских ракет в Венесуэле и на Кубе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Если Россия разместит свои ракеты в Венесуэле или на Кубе, некоторым союзникам по НАТО это придется не по душе, заявил в четверг председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.

"Это не территории НАТО, если мы говорим о Венесуэле и Кубе, но я думаю, что есть государства, союзники, которые были бы обеспокоены таким развитием событий", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной реакции НАТО в случае размещения Россией ракет на кубинской и венесуэльской территории.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности могут быть приняты такие меры, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.

"Я не хочу ничего ни подтверждать, (...) ни исключать", - сказал он в интервью телеканалу RTVi, отвечая на вопрос о возможности такого развития событий.

США НАТО Россия Куба Венесуэла

Новости

Сенат США отклонил законопроект о новых санкциях против "Северного потока 2"

Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

НАТО весной проведет масштабные учения в Норвегии

Постпред РФ заявил, что в ОБСЕ не дали адекватного ответа по гарантиям безопасности

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о возвращении миротворцев из Казахстана

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });