В НАТО предупредили, что не одобрят размещение российских ракет в Венесуэле и на Кубе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Если Россия разместит свои ракеты в Венесуэле или на Кубе, некоторым союзникам по НАТО это придется не по душе, заявил в четверг председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.

"Это не территории НАТО, если мы говорим о Венесуэле и Кубе, но я думаю, что есть государства, союзники, которые были бы обеспокоены таким развитием событий", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной реакции НАТО в случае размещения Россией ракет на кубинской и венесуэльской территории.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности могут быть приняты такие меры, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.

"Я не хочу ничего ни подтверждать, (...) ни исключать", - сказал он в интервью телеканалу RTVi, отвечая на вопрос о возможности такого развития событий.