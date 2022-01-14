США решительно отреагируют в случае размещения войск РФ в Латинской Америке

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Реакция США в случае размещения сил РФ в Латинской Америке будет решительной, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Эта тема не поднималась (на консультациях с РФ на этой неделе - ИФ). Если такое размещение произойдет, то мы отреагируем решительно", - сказал он на брифинге в Белом доме, комментируя заявления РФ о возможности размещения сил на Кубе и в Венесуэле.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности могут быть приняты такие меры, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.

"Я не хочу ничего ни подтверждать, (...) ни исключать", - сказал он в интервью телеканалу RTVi, отвечая на вопрос о возможности такого развития событий.