Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:38Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

США решительно отреагируют в случае размещения войск РФ в Латинской Америке

США решительно отреагируют в случае размещения войск РФ в Латинской Америке
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Реакция США в случае размещения сил РФ в Латинской Америке будет решительной, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В миреВ НАТО предупредили, что не одобрят размещение российских ракет в Венесуэле и на КубеЧитать подробнее

"Эта тема не поднималась (на консультациях с РФ на этой неделе - ИФ). Если такое размещение произойдет, то мы отреагируем решительно", - сказал он на брифинге в Белом доме, комментируя заявления РФ о возможности размещения сил на Кубе и в Венесуэле.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности могут быть приняты такие меры, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.

"Я не хочу ничего ни подтверждать, (...) ни исключать", - сказал он в интервью телеканалу RTVi, отвечая на вопрос о возможности такого развития событий.

США Россия Куба Венесуэла НАТО

Новости по теме

Новости

Сенат США отклонил законопроект о новых санкциях против "Северного потока 2"

Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

НАТО весной проведет масштабные учения в Норвегии

Постпред РФ заявил, что в ОБСЕ не дали адекватного ответа по гарантиям безопасности

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о возвращении миротворцев из Казахстана

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });