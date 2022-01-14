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В Афганистане начались боестолкновения между группами талибов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В пятницу в приграничном между провинциями Джаузджан и Фарьяб районе Тагаб-и-Андхой произошло боестолкновение между двумя группами боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ), сообщает антиталибовский Фронт национального сопротивления (ФНС).

"Подразделение талибов, двигавшееся из Мазари-Шарифа и Джаузджана в Майману для подавления узбекского населения, было разгромлено протестующими узбеками в приграничном районе. Восемь бронированных (военных автомобилей - ИФ) Humvee с людьми были захвачены узбекскими силами сопротивления", - говорится в сообщении ФНС в твиттере.

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Сообщается также о произошедшем боестолкновении между группами талибов в центре провинции Панджшер, где убито три и ранено два боевика.

Волнения, спровоцированные арестом командира узбекских отрядов талибов Махдума Алама по приказу заместителя министра обороны талибов муллы Фазеля, начались в центре провинции Фарьяб в четверг. Причины ареста не уточняются.

Как сообщают местные источники, несколько тысяч человек, сторонников Алама, вышли на митинг в знак протеста в связи с арестом своего лидера, в городе Маймана были закрыты магазины и введено военное положение.

В социальных сетях появились видеоматериалы первых столкновений митингующих - узбеков и туркмен - с боевиками талибами-пуштунами. На одном из видео митингующие разоружают военный патруль талибов, на другом - переворачивают полицейский "Рейнджер" боевиков. К вечеру все талибы-пуштуны талибы покинули Майману, город перешел под контроль талибов-узбеков.

В пятницу лидеры "Талибана" пригрозили митингующим в Фарьябе применить силу.

"Мы не позволим ни одному бунтовщику потревожить безопасность жителей Фарьяба", - заявил начальник генштаба вооруженных сил талибов Фасихуддин Фитрат.

"Решите свои проблемы и требования путем переговоров. В противном случае вас подавят и против вас будет направлена из Мазари-Шарифа до зубов вооруженная армия", - пригрозил в твиттере Фитрат, который является по национальности таджиком.

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Талибан Афганистан

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