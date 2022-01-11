Талибы опровергли заявление об учебных лагерях террористов на границе с Таджикистаном

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило, что соседним странам ничто не угрожает с афганской территории, и опровергло заявление о наличии лагерей по подготовке террористов на приграничной с Таджикистаном территории.

"Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство - ИФ) заверяет все соседние страны в безопасности со стороны наших границ. Никакой стране, в том числе и Таджикистану, с нашей земли ничто не угрожает", - заявил во вторник заместитель официального представителя движения Билал Карими.

"Мы решительно отвергаем утверждение президента Таджикистана о том, что в Афганистане создан ряд лагерей для деструктивной деятельности в приграничных районах с Таджикистаном", - написал Карими в твиттере.

По его словам, "некоторые беглецы из страны" и "отдельные лица" передают за рубеж ложную информацию, не соответствующую действительности.

Накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на экстренном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявил о террористической угрозе, исходящей для государств-членов ОДКБ с территории Афганистана.

"Со второй половины августа прошлого года из тюрем в Афганистане были освобождены тысячи членов ИГИЛ, "Аль-Каиды", "Ансарула", "Хизб ут-Тахрир", ИДУ (террористические организации, запрещенные в России - ИФ), что привело к активизации их деятельности, укреплению их боевого и подрывного потенциала", - заявил Рахмон.

"Нас крайне волнует и тот факт, что на территории Афганистана укрепляют свои позиции боевики ИГИЛ, особенно его филиала "Вилаят Хорасан" (запрещенная в РФ организация - ИФ). По данным наших спецслужб, количество лагерей по подготовке террористов в граничащих с ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше сорока, а их численный состав достигает более 6 тысяч боевиков", - сказал таджикский лидер.