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Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Данные украинцев в безопасности, так как в связи с хакерской атакой пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключена администраторами в целях локализации и киберрасследования. Большая часть сайтов уже восстановлена. Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров", - написал Федоров в Telegram-канале.

"Специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", - добавил министр.

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

Так, на стартовой странице МИД размещено объявление, написанное на трех языках: украинском, русском и польском.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно", - говорилось в заявлении хакеров.

Украина Михаил Федоров

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