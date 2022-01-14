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НАТО намерено в ближайшее время заключить с Украиной соглашение о киберсотрудничестве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил кибератаки на ряд украинских правительственных сайтов, которые были совершены в ночь на пятницу, а также анонсировал подписание соглашения с Украиной об усилении киберсотрудничества.

"Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах", - говорится заявлении Столтенберга, размещенном на сайте НАТО.

Генсек отметил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.

"Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - подчеркнул Столтенберг.

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд украинских правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие. На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

НАТО Украина Йенс Столтенберг

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