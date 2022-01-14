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Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Шведские военные фиксируют возросший уровень военной активности РФ в Балтийском море, в том числе "элементы, которые отличаются от нормальной картины" поведения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил Швеции Лейфа Михаэля Классона.

"Это не обязательно должно значить увеличение угрозы, но мы всегда адаптируемся к общей обстановке", - сказал он.

В частности, по данным шведской стороны, в Балтийское море вошло некоторое число десантных плавучих средств, относящихся к Северному флоту ВМФ РФ.

По словам Классона, часть предпринимаемых шведским командованием мер будут заметны, другие – нет. Так, явные меры будут реализованы на стратегически важном острове Готланд в Балтийском море.

По информации AP, накануне усиленное патрулирование наблюдалось в главном городе Готланда – Висбю, в местных аэропорту и портах.

Ранее на этой неделе директор военной разведки Швеции Лена Халлин заявила, что "на данный момент ситуация с безопасностью Швеции далека от нормальной". Она уточнила, что уже некоторое время события "движутся в сторону серьезного кризиса в политике безопасности в Европе".

"Это иллюзия, будто напряженность в Европе будет временной", - подчеркнула она.

Согласно ее оценкам, основные цели РФ – добиться стабильности режима, усилить позиции в качестве мировой державы, а также в качестве задачи первостепенной важности – предотвратить расширение НАТО вблизи России, причем эта цель РФ стоит на повестке дня уже давно.

Швеция не является членом Североатлантического альянса.

Швеция РФ

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