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Швеция направила военный патруль в город на острове Готланд в ответ на активность России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Шведское командование направило военных для патрулирования в город Висбю на расположенном в Балтийском море стратегически важном острове Готланд, сообщают в пятницу вечером европейские СМИ.

Шведская сторона, при этом, поясняет, что пошла на такой шаг с учетом "российской активности".

В сообщениях отмечается, что подкрепления незначительны: речь идет о нескольких десятках военных и о бронированных машинах.

Днем ранее армия Швеции предупреждала, что направит военных "в многочисленные места" в свете "усиления российской активности в Балтийском море".

СМИ отмечают, что в 2017 году в Швеции вновь сделали обязательной для подданных службу в армии. На Готланде в 2018 году военное командование после перерыва вновь разместило воинский контингент.

На этой неделе директор военной разведки Швеции Лена Халлин заявила, что "на данный момент ситуация с безопасностью Швеции далека от нормальной". Она уточнила, что уже некоторое время события "движутся в сторону серьезного кризиса в политике безопасности в Европе".

Согласно ее оценкам, основные цели РФ – добиться стабильности режима, усилить позиции в качестве мировой державы, а также в качестве задачи первостепенной важности – предотвратить расширение НАТО вблизи России, причем эта цель РФ стоит на повестке дня уже давно.

Швеция не является членом Североатлантического альянса.

Швеция Висбю Россия

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