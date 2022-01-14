Экоактивисты, выигравшие дело против Shell, пригрозили исками 30 крупным компаниям

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Международная экологическая организация, в прошлом году выигравшая дело против британо-нидерландской Royal Dutch Shell, призвала 30 транснациональных компаний сократить свои углеродные выбросы, пообещав подать на них в суд в обратном случае.

Milieudefensie, нидерландское подразделение организации "Друзья Земли", направило сообщения таким компаниям, как BP, ExxonMobil, ABN Amro, ING, Unilever, Vitol и KLM. У всех этих компанией есть дочерние организации, зарегистрированные в Нидерландах, пишет Financial Times.

"Вы получили это письмо, потому что вы руководите предприятием, которое контролирует ... значительные объемы выбросов CO2, - говорится в письме главы Milieudefensie Дональда Польса главам компаний. - Принятие мер - принудительная обязанность. А системные игроки, такие как ваша компания, несут особую ответственность".

Организация призвала руководителей обнародовать планы по сокращению выбросов до 15 апреля. При этом она выразила готовность к сотрудничеству для разработки мер, необходимых для снижения углеродного следа в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Однако если компании "не будут действовать достаточно быстро и решительно, мы, конечно же, будем рассматривать возможность обращения в суд", сказал Пер ван Рейк из Milieudefensie.

Представители некоторых компаний, включая банк ING и нефтетрейдера Vitol, подтвердили получение письма и выразили готовность сотрудничать с экоактивистами.

Британский производитель потребительских товаров Unilever, штаб-квартира которого ранее располагалась в Нидерландах, сообщил, что компания уже поставила себе цель снизить выбросы вдвое к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2039 году.

В мае прошлого года суд в Нидерландах постановил, что Shell к 2030 году должна уменьшить объем выбросов на 45% относительно уровней 2019 года, удовлетворив соответствующий иск Milieudefensie. Уже тогда юристы предупреждали, что решение суда может создать прецедент и спровоцировать лавину новых исков против нефтяных компаний, банков, страховщиков и других фирм.