Пенсионные фонды Британии грозят голосовать против директоров BP и Shell

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Два крупнейших пенсионных фонда Великобритании, которые вместе контролируют активы на сумму 130 миллиардов фунтов, будут голосовать против продления контрактов топ-менеджеров BP и Shell, если те не повысят обязательства компаний по борьбе с выбросами углерода, пишет Financial Times.

BP и Shell обязались достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, но все равно были подвержены критике со стороны экоактивистов и некоторых акционеров за то, что не перестраивают свой бизнес быстрее. Эти опасения усугубились после решения BP снизить обязательства по сокращению добычи нефти и газа к 2030 году, а также комментариев нового главы Shell о том, что компания может добывать нефть в течение более длительного времени.

Газета отмечает, что, ссылаясь на растущие опасения по поводу энергетической безопасности, вызванные событиями на Украине, глава BP Бернард Луни заявил, что к 2030 году добыча нефти и газа группы упадет всего на 25% по сравнению с уровнем 2019 года, по сравнению с предыдущей целью в 40%, а Shell пересматривает предыдущее обязательство позволить добыче нефти падать на 1-2% в год.

Фонд Universities Superannuation Scheme, управляющий 91 млрд фунтов стерлингов, заявил, что будет голосовать против директоров нефтяных компаний, которые не предоставляют разбивку расходов на проекты, увеличивающие их углеродный след, а также против любых банков, которые не раскрывают свои планы в климатической повестке.

Фонд Borders to Coast, управляющий 38,3 млрд фунтов стерлингов, предупредил, что готов проголосовать против повторного назначения председателя совета директоров Shell Эндрю Маккензи и председателя BP Хельге Лунда.

Как пишет FT, председатели Total, Petrobras и Eni также сталкиваются с такой перспективой в соответствии с обновленной политикой управления. Пенсионные фонды будут голосовать против руководителей нефтяных компаний, которые не устанавливают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели по сокращению выбросов, а также тех, кто не интегрирует климатические риски в свою бизнес-стратегию и решения о капитальных затратах.