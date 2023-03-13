Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Пенсионные фонды Британии грозят голосовать против директоров BP и Shell

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Два крупнейших пенсионных фонда Великобритании, которые вместе контролируют активы на сумму 130 миллиардов фунтов, будут голосовать против продления контрактов топ-менеджеров BP и Shell, если те не повысят обязательства компаний по борьбе с выбросами углерода, пишет Financial Times.

BP и Shell обязались достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, но все равно были подвержены критике со стороны экоактивистов и некоторых акционеров за то, что не перестраивают свой бизнес быстрее. Эти опасения усугубились после решения BP снизить обязательства по сокращению добычи нефти и газа к 2030 году, а также комментариев нового главы Shell о том, что компания может добывать нефть в течение более длительного времени.

Газета отмечает, что, ссылаясь на растущие опасения по поводу энергетической безопасности, вызванные событиями на Украине, глава BP Бернард Луни заявил, что к 2030 году добыча нефти и газа группы упадет всего на 25% по сравнению с уровнем 2019 года, по сравнению с предыдущей целью в 40%, а Shell пересматривает предыдущее обязательство позволить добыче нефти падать на 1-2% в год.

Фонд Universities Superannuation Scheme, управляющий 91 млрд фунтов стерлингов, заявил, что будет голосовать против директоров нефтяных компаний, которые не предоставляют разбивку расходов на проекты, увеличивающие их углеродный след, а также против любых банков, которые не раскрывают свои планы в климатической повестке.

Фонд Borders to Coast, управляющий 38,3 млрд фунтов стерлингов, предупредил, что готов проголосовать против повторного назначения председателя совета директоров Shell Эндрю Маккензи и председателя BP Хельге Лунда.

Как пишет FT, председатели Total, Petrobras и Eni также сталкиваются с такой перспективой в соответствии с обновленной политикой управления. Пенсионные фонды будут голосовать против руководителей нефтяных компаний, которые не устанавливают краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели по сокращению выбросов, а также тех, кто не интегрирует климатические риски в свою бизнес-стратегию и решения о капитальных затратах.

Великобритания BP Бернард Луни Shell Эндрю Маккензи Хельге Лунд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%

Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%

Крах Silicon Valley Bank выявил риски для сектора, привел к пересмотру прогнозов для ставки ФРС. Обзор

Крах Silicon Valley Bank выявил риски для сектора, привел к пересмотру прогнозов для ставки ФРС. Обзор

Цены на нефть падают почти на 5% на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США

Цены на нефть падают почти на 5% на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Экспорт из РФ в 2022 году подскочил на 19,9%, импорт снизился на 11,7%

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Сбор зерна в РФ в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });