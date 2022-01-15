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Миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан до 19 января

Миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан до 19 января
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что до 19 января миротворческий контингент ОДКБ будет выведен с территории Казахстана.

"Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану министерства обороны России до 19 января, включительно, спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - заявил Зась в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

По его словам, задача вывода войск ОДКБ была поставлена главами государств в совместном решении Совета коллективной безопасности о завершении данной операции.

Генсек ОДКБ отметил, что "у некоторых" были сомнения в том, что войска ОДКБ будут выведены с территории Казахстана, однако организация полностью оправдала свое предназначение, выполнила свою задачу, и военные уже покидают страну.

"Ситуация в Казахстане выправляется, перелом наступил, страна возвращается к нормальной жизни", - заявил Зась.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы. По данным Токаева, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

ОДКБ Казахстан Станислав Зась

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