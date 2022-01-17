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Из Алма-Аты вылетели самолеты с техникой российских миротворцев ОДКБ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) Ил-76 и вылетели из Алма-Аты, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродромы "Восточный" в Ульяновской области и "Чкаловский" в Московской области", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Как отмечается, на аэродромах будет организована торжественная встреча подразделений с участием командования соединений ВДВ и членов семей прибывших десантников-миротворцев.

"По окончании торжественных митингов, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марши в пункты постоянной дислокации", - уточнили в Минобороны РФ.

Ранее подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Казахстане, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома "Алматы" на аэродромы "Иваново-Северный" (Ивановская область) и "Чкаловский" (Московская область) и вернулись домой, пояснили в военном ведомстве.

Кроме того, 14 января миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Киргизии вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

По плану все миротворцы должны вернуться в пункты постоянной дислокации до 19 января.

Казахстан Россия ОДКБ

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