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Генсек ОДКБ подтвердил законность действий миротворцев в Казахстане

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отверг любые сомнения в законности действий миротворцев ОДКБ в Казахстане. Он отметил, что обращение президента Казахстана было адекватно той ситуации, которая складывалась в государстве. Об этом Зась заявил в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".

"И действия наших миротворцев тоже соответствовали тем правовым документам, правовому полю, которое создано в нашей организации. Поэтому никаких сомнений в законности их действий, в законности самого обращения - нет", - заявил Зась.

Он также отметил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ диктует необходимость повышать эффективность организации.

"Те события, которые произошли в Казахстане - лишний раз подтвердили то, что надо укреплять наши возможности по обеспечению коллективной безопасности, территориальной целостности наших государств, суверенитета. Этот вывод сам собой напрашивается", - сказал он.

"Да, и в целом та ситуация, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, вокруг наших стран, диктует необходимость на самом деле повышать эффективность нашей организации - ОДКБ", - добавил Зась.

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