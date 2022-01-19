Россия завершила вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Завершается возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана, последние четыре российских военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алма-Аты, сообщили в Минобороны России.
На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ прислать миротворцев в страну на фоне продолжавшихся беспорядков в крупных городах. Его просьба была удовлетворена в кратчайшие сроки. Сообщалось, что все миротворцы и техника были переброшены в Казахстан за трое суток. Российские военно-транспортные самолеты были задействованы в переброске военных не только из России, но и из других стран-участниц миссии, а также совершали вывозные рейсы из Казахстана.
По словам Токаева, численность миротворческого контингента не должна была превысить 2500 человек. Генсек ОДКБ Станислав Зась говорил, что для их переброски в Казахстан было выполнено 108 рейсов и в этом участвовали более 70 российских самолетов Ил-76 и пять Ан-124.
В Казахстане миротворцы взяли под охрану важные объекты. Сообщалось, что в боевых операциях их участие не предполагалось.
11 января Токаев заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, и через два дня можно начинать вывод миротворцев. Министры обороны стран ОДКБ подписали соответствующее решение 13 января.