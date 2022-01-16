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В Казахстане избрали попечительский совет фонда "Народу Казахстана"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Общественный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), созданный для оказания благотворительной помощи населению, избрал попечительский совет, сообщил фонд в воскресенье.

"В состав попечительского совета вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества, меценаты и другие авторитетные граждане нашей страны", - отмечается в сообщении.

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В составе совета 15 человек. Возглавил его председатель КФ "University Medical Center" Юрий Пя. Членами совета избраны уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин, председатель и учредитель ОЮЛ "Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями" Бахыт Байгалиева, руководитель и учредитель РОО "Общественный контроль и мониторинг" Саида Таукелева, директор центра экономического анализа "Ракурс" Ораз Жандосов, депутат мажилиса Ирина Смирнова, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП "Атамекен" Каирбек Сулейменов и другие.

Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, отвечает за определение основных направлений деятельности Фонда и его задач, утверждает бюджет, осуществляет другие контрольные и организационные функции.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный фонд "Народу Казахстана" на совещании 5 января, когда мирные митинги переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

Фонд будет выполнять задачи по оказанию благотворительной помощи населению по вопросам обеспечения сверх мер господдержки в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, оказанию помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения.

Финансирование фонда будет осуществляться из частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в том числе квазигосударственного сектора.

Председателем фонда является Болат Жамишев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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