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Президент Казахстана поручил создать "народный фонд" для поддержки бедных

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в мажилисе, что поручил создать общественный фонд "Казакстан халкыны" (Народу Казахстана) для оказания соцподдержки и решения проблем в сфере здравоохранения и образования.

Для примера, он сообщил, что фонд будет помогать детям с редкими заболеваниями.

"Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту не подъемные. Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям, поддержим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. Это лишь отдельные примеры", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что это будет "не фонд президента, правительства или какого-либо другого госоргана", а "народный фонд".

"Он не будут функционировать при администрации, при правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный и ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу", - сказал президент.

Токаев заверил, что вся информация о деятельности фонда будет открытой. Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется также привлечь помощь международных благотворительных организаций.

"В данный фонд будут направлены обязательные отчисления операторов лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов", - отметил глава государства.

"Кроме того, ожидаю активного участия лиц, которые обладают огромными средствами и находятся в тени", - сказал он.

В этом же выступлении президент заявил, что ожидает значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны бизнеса.

"Благодаря первому президенту елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - отметил он.

Хроника 03 – 11 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Казакстан халкыны

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