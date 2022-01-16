Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 326 152 828+2 584 941

Возобновление работ по строительству газопровода ТАПИ намечено на март

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Делегация талибов договорилась с Туркменистаном о сроках возобновления работ по проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

"Работы по электроснабжению, проекту ТАПИ и расширению железной дороги будут открыты и начаты в марте 2022 года", - говорится в сообщении МИД движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ), опубликованном в воскресенье в твиттере.

Строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия

Газопровод ТАПИ мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдет от туркменского месторождения "Галкыныш" через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

Общая протяженность газопровода ТАПИ - 1814 км, из них 207 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы Индией.

Строительство туркменского участка стартовало в декабре 2015 года. В феврале 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода.

Проект получил одобрение России, США и ряда других государств мира. О намерении участвовать в финансировании ТАПИ заявили АБР, ЕБРР, ИБР, Саудовский фонд развития и др. По оценкам, общая стоимость проекта составит $8-10 млрд.

После того, как власть в Афганистане перешла к талибам, ряд официальных представителей движения "Талибан" заявляли о заинтересованности в реализации газопровода ТАПИ и других крупных инфраструктурных проектов в стране и обещали гарантии безопасности их строительства.

Туркменистан Афганистан ТАПИ

Новости
Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 326 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 326 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 января

Захватчик синагоги в Техасе был убит во время штурма

Все удерживавшиеся в техасской синагоге заложники освобождены

Все удерживавшиеся в техасской синагоге заложники освобождены
Пандемия коронавируса

Ученые сообщили о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона"

Ученые сообщили о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона"

Один заложник в техасской синагоге освобожден

Один заложник в техасской синагоге освобожден

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

В Техасе неизвестный мужчина взял раввина и прихожан синагоги в заложники

Пандемия коронавируса

РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"

РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"
Пандемия коронавируса

Во Франции против санитарных пропусков выступили 54 тыс. граждан

Во Франции против санитарных пропусков выступили 54 тыс. граждан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });