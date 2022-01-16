Возобновление работ по строительству газопровода ТАПИ намечено на март

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Делегация талибов договорилась с Туркменистаном о сроках возобновления работ по проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

"Работы по электроснабжению, проекту ТАПИ и расширению железной дороги будут открыты и начаты в марте 2022 года", - говорится в сообщении МИД движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ), опубликованном в воскресенье в твиттере.

Строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия

Газопровод ТАПИ мощностью 33 млрд кубометров газа в год пройдет от туркменского месторождения "Галкыныш" через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

Общая протяженность газопровода ТАПИ - 1814 км, из них 207 км - по территории Туркменистана, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы Индией.

Строительство туркменского участка стартовало в декабре 2015 года. В феврале 2018 года состоялась закладка афганского участка газопровода.

Проект получил одобрение России, США и ряда других государств мира. О намерении участвовать в финансировании ТАПИ заявили АБР, ЕБРР, ИБР, Саудовский фонд развития и др. По оценкам, общая стоимость проекта составит $8-10 млрд.

После того, как власть в Афганистане перешла к талибам, ряд официальных представителей движения "Талибан" заявляли о заинтересованности в реализации газопровода ТАПИ и других крупных инфраструктурных проектов в стране и обещали гарантии безопасности их строительства.