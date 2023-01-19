Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

В Минэнерго не исключили в будущем участия России в газопроводе ТАПИ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россия не исключает своего интереса к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, заявил телеканалу PTV World министр энергетики Николай Шульгинов.

"Пока нас в этом проекте нет, но мы не исключаем возможности России участвовать в этом проекте. Должны, конечно, быть решены различные вопросы, в том числе вопросы безопасности его (прохождения - ИФ) через Афганистан. Но я не вижу здесь особых трудностей, потому что эта тема обсуждается, и мы одинаково понимаем, что такую безопасность можно обеспечить", - ответил он.

Он также прокомментировал обсуждение проекта "Пакистанский поток": "Мы уже готовы подписать необходимые корпоративные документы. Однако мы столкнулись с неожиданными препятствиями в плане поиска источников газа".

Проект ТАПИ предусматривает строительство транснационального газопровода мощностью 33 млрд кубометров газа в год. Он пройдет от туркменского месторождения Галкыныш через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Общая протяженность газопровода превысит 1,8 тысячи км, из них 207 км - по территории Туркмении, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы Индией.

Мажоритарным акционером TAPI Pipeline Company Limited является туркменский госконцерн "Туркменгаз" (85% акций). По 5% в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Межправсоглашение о строительстве газопровода длиной 1100 километров из Карачи в Лахор Россия и Пакистан подписали в 2015 году. Пропускная способность "Пакистанского потока" должна составить до 16 млрд кубометров. Трубопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны.

ТАПИ Минэнерго Николай Шульгинов Туркменистан Афганистан Пакистанский поток Туркменгаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС готова на мировую с металлургами с учетом ухудшения их финансового положения

Банк России отметил рост проинфляционных рисков со стороны ослабления рубля

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Михаил Гуцериев предложил правительству изменить налогообложение нефтяников

Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Адвокат заявил, что Маск в твите про Tesla в 2018 г. "в спешке" выбрал не те формулировки

Цена 92-го бензина на бирже упала до минимума за семь лет

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Внешний долг России за 2022 год снизился на $100,4 млрд, до $381,8 млрд

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

Власти Татарстана задумались о продвижении автомобилей Aurus в Туркмении

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

Цена нефти Brent замедлила снижение до $84,2 за баррель

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });