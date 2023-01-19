В Минэнерго не исключили в будущем участия России в газопроводе ТАПИ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россия не исключает своего интереса к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, заявил телеканалу PTV World министр энергетики Николай Шульгинов.

"Пока нас в этом проекте нет, но мы не исключаем возможности России участвовать в этом проекте. Должны, конечно, быть решены различные вопросы, в том числе вопросы безопасности его (прохождения - ИФ) через Афганистан. Но я не вижу здесь особых трудностей, потому что эта тема обсуждается, и мы одинаково понимаем, что такую безопасность можно обеспечить", - ответил он.

Он также прокомментировал обсуждение проекта "Пакистанский поток": "Мы уже готовы подписать необходимые корпоративные документы. Однако мы столкнулись с неожиданными препятствиями в плане поиска источников газа".

Проект ТАПИ предусматривает строительство транснационального газопровода мощностью 33 млрд кубометров газа в год. Он пройдет от туркменского месторождения Галкыныш через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии. Общая протяженность газопровода превысит 1,8 тысячи км, из них 207 км - по территории Туркмении, 774 км - Афганистана и 826 км - по территории Пакистана до границы Индией.

Мажоритарным акционером TAPI Pipeline Company Limited является туркменский госконцерн "Туркменгаз" (85% акций). По 5% в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Межправсоглашение о строительстве газопровода длиной 1100 километров из Карачи в Лахор Россия и Пакистан подписали в 2015 году. Пропускная способность "Пакистанского потока" должна составить до 16 млрд кубометров. Трубопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны.