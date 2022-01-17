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Наследный принц Абу-Даби неожиданно отменил переговоры из-за "дела государственного значения"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Запланированные переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном были отменены из-за "непредвиденного дела государственного значения", сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Сеула.

Президент Южной Кореи, который находится в Дубае с трехдневным визитом в рамках своей недельной поездки на Ближний Восток, должен был провести переговоры с наследным принцем Абу-Даби в понедельник. Однако переговоры были отменены, поскольку сторона ОАЭ "вежливо попросила отнестись с пониманием (к отмене встречи - ИФ) в связи с непредвиденным и срочным делом государственного значения", заявил собеседник агентства.

На вопрос, связана ли отмена переговоров с ситуацией по COVID-19 в Объединенных Арабских Эмиратах, чиновник ответил, что сторона ОАЭ не указала точную причину отмены.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин планировал провести в понедельник переговоры с наследным принцем Абу-Даби о путях углубления двустороннего сотрудничества в области изменения климата, национальной безопасности и обороны, а также общественного здравоохранения.

В воскресенье Южная Корея подписала предварительную сделку с ОАЭ о продаже ракет средней дальности класса "земля-воздух". По сообщениям СМИ, сумма сделки, скорее всего, достигнет $3,5 млрд.

ОАЭ - первый этап поездки президента Южной Кореи по трем странам Ближнего Востока, в ходе которой он также посетит Саудовскую Аравию и Египет.

Мун Чжэ Ин посетит Эр-Рияд во вторник и проведет переговоры с фактическим правителем Саудовской Аравии наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Южная Корея Абу-Даби ОАЭ

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