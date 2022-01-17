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Три человека погибли в Абу-Даби в результате атаки беспилотников

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Неизвестные совершили атаку, вероятно, при помощи беспилотников в ОАЭ, в результате которой погибли три человека, а еще шестеро ранены, сообщает Associated Press.

По данным полиции ОАЭ, в результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным танкерам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Полиция ведет расследование атаки, и пока она не выдвинула версий, кто может за ней стоять. Погибли в результате атаки два гражданина Индии и один гражданин Пакистана.

Со своей стороны, йеменские повстанцы-хуситы заявили, что совершили атаку против ОАЭ, однако подробностей не привели.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией (вмешалась в конфликт в 2015 году) и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

ОАЭ Абу-Даби

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