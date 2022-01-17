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Порошенко явился в суд, где рассматривают вопрос о мере пресечения для него

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко в рамках дела о незаконных поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

На заседании присутствует сам Порошенко, его адвокаты, сторона обвинения, народные депутаты, пришедшие выразить свою поддержку лидеру "Европейской солидарности", представители СМИ. Заседание началось с 40-минутным опозданием, участники процесса ждали судью.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Утром 17 января он вернулся на Украину.

В начале января Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и др.

Петр Порошенко

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