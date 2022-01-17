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Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева
Сторонники Порошенко ожидают его прибытия из Варшавы
Фото: Михаил Мельник/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту "Киев" ("Жуляны") в понедельник.

На видеостриме из аэропорта видно, как сотрудница Государственной пограничной службы вернула Порошенко его паспорт после соответствующего требования политика.

"В течение 15 минут незаконно правоохранители, часть которых были переодеты в форму пограничников, частично были в черной форме, пытались не допустить меня на территорию Украины. Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что они должны установить мою личность, потому что у них есть большие сомнения, что я Порошенко. Они более 15 минут проверяли мой обычный общегосударственный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины. Так сильно они нас ждали", - сказал политик после прохождения погранконтроля.

После выхода из здания аэропорта Порошенко вышел к встречающим его сторонникам и выступил со сцены, установленной у здания аэропорта.

Перед этим во время прохождения Порошенко погранконтроля по прилете из Варшавы сотрудники Госпогранслужбы длительное время не отдавали политику его паспорт. Экс-президент заявлял, что "уже больше 10 минут пограничники не пускают (его - ИФ) на территорию Украины без пояснения каких-либо причин под предлогом какой-то проверки".

По его мнению, "это является провокацией, которая подталкивает к массовым акциям". "Мы призываем пограничников не выполнять преступных приказов Офиса президента и обеспечить мое конституционное право... доступ на территорию Украины", - сказал Порошенко.

Трансляцию происходящего на большом экране, установленном перед зданием аэропорта, наблюдали встречающие лидера партии "Европейская солидарность" в аэропорту. Участники митинга требовали не выполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского и пропустить Порошенко на территорию Украины.

"Угольное дело"

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. 10 дней назад он заявил, что вернется на Украину 17 января. Тогда же Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Порошенко Печерский райсуд Киева назначил на 11:00 (12:00 по Москве) 17 января.

Петр Порошенко Украина

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