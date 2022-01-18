В Японии сочли, что КНДР запустила ракеты, которые ранее уже испытывала

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны Японии считает, что Северная Корея в понедельник запустила твердотопливные баллистические ракеты малой дальности, которые уже испытывала ранее.

Ракеты были запущены с западной части Северной Кореи в восточном направлении с интервалом в три минуты в понедельник утром, передают местные СМИ данные японского оборонного ведомства.

Считается, что ракеты достигли максимальной высоты около 50 км и, вероятно, пролетели около 300 км.

Предположительно, обе ракеты упали у восточного побережья Северной Кореи, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Министерство обороны считает, что Пхеньян уже дважды запускал твердотопливные баллистические ракеты малой дальности такого типа в августе 2019 года и в марте 2020 года.

Оборонное ведомство заявило, что продолжит сбор и изучение разведданных и наблюдение за военной деятельностью Северной Кореи в тесном сотрудничестве с США и другими странами.

Тем временем южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что, согласно фотографии, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), в испытательном запуске в понедельник, похоже, участвовала северокорейская версия тактической ракетной системы армии США ATACMS, называемая KN-24.

Ранее КНДР подтвердила, что провела запуск двух баллистических ракет малой дальности.

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Японском море Кореи", - говорится в сообщении ЦТАК.

Академия оборонных наук, которая провела испытательный огонь, "подтвердила точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы", добавило агентство.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, согласно СМИ, при запуске не присутствовал.

Ракеты были запущены в восточном направлении и пролетели около 380 км, сообщало агентство "Ренхап". Их максимальная скорость в пять раз превышала скорость звука.

Это уже четвертая серия пусков ракет в КНДР за январь.