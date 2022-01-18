Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 330 491 623+2 414 738

В Японии сочли, что КНДР запустила ракеты, которые ранее уже испытывала

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны Японии считает, что Северная Корея в понедельник запустила твердотопливные баллистические ракеты малой дальности, которые уже испытывала ранее.

Ракеты были запущены с западной части Северной Кореи в восточном направлении с интервалом в три минуты в понедельник утром, передают местные СМИ данные японского оборонного ведомства.

Считается, что ракеты достигли максимальной высоты около 50 км и, вероятно, пролетели около 300 км.

Предположительно, обе ракеты упали у восточного побережья Северной Кореи, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Министерство обороны считает, что Пхеньян уже дважды запускал твердотопливные баллистические ракеты малой дальности такого типа в августе 2019 года и в марте 2020 года.

Оборонное ведомство заявило, что продолжит сбор и изучение разведданных и наблюдение за военной деятельностью Северной Кореи в тесном сотрудничестве с США и другими странами.

Тем временем южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что, согласно фотографии, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), в испытательном запуске в понедельник, похоже, участвовала северокорейская версия тактической ракетной системы армии США ATACMS, называемая KN-24.

Ранее КНДР подтвердила, что провела запуск двух баллистических ракет малой дальности.

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Японском море Кореи", - говорится в сообщении ЦТАК.

Академия оборонных наук, которая провела испытательный огонь, "подтвердила точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы", добавило агентство.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, согласно СМИ, при запуске не присутствовал.

Ракеты были запущены в восточном направлении и пролетели около 380 км, сообщало агентство "Ренхап". Их максимальная скорость в пять раз превышала скорость звука.

Это уже четвертая серия пусков ракет в КНДР за январь.

Япония КНДР Южная Корея

Новости по теме

Новости

Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Более 20 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане

Что случилось этой ночью: вторник, 18 января

Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник

Фондовые индексы Европы уверенно выросли в понедельник

Директор ЦРУ посетил Украину на прошлой неделе

Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов

Авиакомпании США предупредили о возможном кризисе из-за размещения сетей 5G у аэропортов

Арабская коалиция начала круглосуточную операцию против йеменских хуситов

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

КНДР провела очередные испытания баллистических ракет

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });