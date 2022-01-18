КНДР провела очередные испытания баллистических ракет

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Северокорейские военные провели запуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Ракеты были запущены в восточном направлении и пролетели около 380 км. Их максимальная скорость в пять раз превышала скорость звука.

Это уже четвертая серия пусков ракет в КНДР за январь, напоминает агентство. В этом месяце Пхеньян заявлял об испытании, в частности, гиперзвуковых ракет.

На прошлой неделе КНДР предупредила о "более сильной и определенной реакции" на недавнее введение США новых санкций в отношении шести северокорейцев и московской компании "Парсек", связанной, по данным Вашингтона, с ракетной программой КНДР.