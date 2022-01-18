Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:24Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 076 885+1 924 057

КНДР провела очередные испытания баллистических ракет

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Северокорейские военные провели запуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Ракеты были запущены в восточном направлении и пролетели около 380 км. Их максимальная скорость в пять раз превышала скорость звука.

Это уже четвертая серия пусков ракет в КНДР за январь, напоминает агентство. В этом месяце Пхеньян заявлял об испытании, в частности, гиперзвуковых ракет.

На прошлой неделе КНДР предупредила о "более сильной и определенной реакции" на недавнее введение США новых санкций в отношении шести северокорейцев и московской компании "Парсек", связанной, по данным Вашингтона, с ракетной программой КНДР.

КНДР

Новости по теме

Новости

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

Handelsblatt сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить РФ от SWIFT

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале

Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });