Британские военно-транспортные самолеты выполнили шестой за сутки рейс на Украину

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Очередной, уже шестой за сутки рейс на Украину выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС, следует из данных западных авиаресурсов.

Очередной борт прибыл на аэродром Борисполь под Киевом во вторник в районе 14:30 по местному времени (15:30 по Москве). Британские самолеты вылетают на Украину с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии. Операция, в которой задействована, как минимум, половина из всех восьми имеющихся в британских Королевских ВВС тяжелых транспортных самолетов, началась в понедельник. Каждый C-17A Globemaster III способен перевозить до 77,5 тонн груза.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.

"Мы решили поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения", - сказал он.

Характерно, что британские военно-транспортные самолеты при полетах на Украину обходят воздушное пространство Германии, которая высказалась против поставок оружия Украине. Маршрут полетов британских самолетов пролегает над Данией и Польшей.

Кроме того, накануне из американского города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с городом Хантсвилл расположен Редстоунский арсенал Армии США.

Во вторник также над Украиной был зафиксирован многочасовой полет стратегического разведывательного самолета RC-135W Rivet Joint ВВС США. Он курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе и к северу от Крыма.