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Израиль провел успешное испытание противоракет "Хец-3"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Израиле во вторник проведено успешное испытание по перехвату воздушной цели с использованием ракеты "Хец-3" ("Стрела-3"), сообщила The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что испытание прошло при содействии израильского оборонного ведомства, армии обороны Израиля и Агентства по противоракетной обороне США.

Во время испытания радарная система "Хец" зафиксировала цель, данные были переданы на пункт контроля, на котором после проведенного анализа был составлен план действий и произведен пуск двух противоракет "Хец-3" по внеатмосферной цели.

"Успех этого испытания является краеугольным камнем для оперативных возможностей Израиля по самозащите от существующих и возрастающих угроз в регионе", - прокомментировало это испытание минобороны Израиля.

Глава Израильской аэрокосмической индустрии Боаз Леви в свою очередь сообщил, что во время испытания системы был собран большой объем материала, который поможет разработкам технологий в будущем.

"И Израиль, и США продолжают выражать обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на критику со стороны международного сообщества Иран продолжает разрабатывать ядерную и ракетную программы", - отмечает The Jerusalem Post, указывая на необходимость проведения таких испытаний.

Израиль

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