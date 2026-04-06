Израиль ускорит производство ракет-перехватчиков "Хец"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Израиль намерен ускорить производство противоракет большой дальности "Хец" ("Стрела"), сообщило Минобороны страны.

"Министерский комитет по закупкам одобрил план Министерства обороны Израиля по масштабному дополнительному ускорению производства перехватчиков "Хец", разработанных и производимых компанией Israel Aerospace Industries", - говорится в сообщени.

Соглашение будет подписано в ближайшее время, и, как считают в министерстве, "оно позволит существенно увеличить как темпы производства, так и запасы перехватчиков "Хец"".

"Оборонные предприятия Израиля уже наращивают выпуск, а одобрение комитета открывает путь к дальнейшему расширению производства", - сообщило Минобороны.

Система "Хец" перехватывает баллистические угрозы на заатмосферных высотах и в верхних слоях атмосферы, защищая Израиль от дальнобойных стратегических ракет.

В многоэшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны Израиля входят комплексы "Хец", "Праща Давида" и "Железный купол".