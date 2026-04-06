Израиль ускорит производство ракет-перехватчиков "Хец"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Израиль намерен ускорить производство противоракет большой дальности "Хец" ("Стрела"), сообщило Минобороны страны.

"Министерский комитет по закупкам одобрил план Министерства обороны Израиля по масштабному дополнительному ускорению производства перехватчиков "Хец", разработанных и производимых компанией Israel Aerospace Industries", - говорится в сообщени.

Соглашение будет подписано в ближайшее время, и, как считают в министерстве, "оно позволит существенно увеличить как темпы производства, так и запасы перехватчиков "Хец"".

"Оборонные предприятия Израиля уже наращивают выпуск, а одобрение комитета открывает путь к дальнейшему расширению производства", - сообщило Минобороны.

Система "Хец" перехватывает баллистические угрозы на заатмосферных высотах и в верхних слоях атмосферы, защищая Израиль от дальнобойных стратегических ракет.

В многоэшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны Израиля входят комплексы "Хец", "Праща Давида" и "Железный купол".

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Минобороны Israel Aerospace Industries Хец
Новости по теме

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

 В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

В КСИР сообщили о гибели главы своей разведки

Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

 Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 апреля

США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

 США, Иран и посредники обсуждают прекращение огня на 45 дней

В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ

 В спасении сбитого в Иране американского летчика участвовал элитный спецназ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 85 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8915 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });