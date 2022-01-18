Генсек НАТО заявил, что гарантий успеха на переговорах с Россией пока нет

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Говорить о возможности каких-либо успехов на переговорах НАТО и России пока что преждевременно, сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я думаю, еще слишком рано говорить, можно ли добиться каких-либо успехов, результатов в ходе дипломатических усилий", - сказал генсек.

В то же время он назвал "хорошим знаком" прошедшую встречу в рамках Совета НАТО-Россия и приветствовал двусторонние переговоры по безопасности США и РФ.

Столтенберг напомнил, что когда он занимал должность премьер-министра Норвегии, Осло удавалось вести успешные переговоры с Москвой, и что "с Россией возможно заключать сделки". Он добавил, что не вести диалог в нынешних обстоятельствах - это плохой вариант, однако именно от России зависит дальнейший ход событий.