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Антонов заявил, что дискуссии РФ с США и НАТО пока не дали результатов

Антонов заявил, что дискуссии РФ с США и НАТО пока не дали результатов
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Оценку целесообразности дальнейшей совместной работы с США и НАТО Москва сделает на основании письменных ответов, которые должны быть присланы по предложенным РФ проектам соглашений по гарантиям безопасности, заявил журналу Newsweek посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Текст опубликован на странице российского диппредставительства в социальной сети.

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"Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы и к обсуждению встречных предложений. Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе", - подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что главной темой состоявшихся переговоров было сохранение мира и стабильности в Европе путем выработки гарантий безопасности на основе проектов соглашений, предложенных Москвой.

"После развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась. Пять "волн" расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к нашим рубежам. Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток - одна из главных угроз нацбезопасности России. По мере приближения блока к нашим границам сокращается подлетное время натовских авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам в европейской части страны. Как бы реагировало руководство США, если бы "под прицелом" оказались Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес?" - сказал Антонов.

Он подчеркнул, "все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти".

"Для предотвращения такого развития ситуации мы подготовили проекты двух соглашений - с США и НАТО. Именно эти документы обсуждались на российско-американских переговорах, а также на площадках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ. Их цель - закрепить "на бумаге" юридически обязывающие гарантии того, что альянс воздержится от любого дальнейшего расширения на восток, а также развертывания ударных вооружений в непосредственной близости от наших границ. Не будет размещать свои контингенты и военную технику на территории какого-либо европейского государства в дополнение к дислоцированным там силам по состоянию на 27 мая 1997 г. - дату подписания Основополагающего акта Россия-НАТО", - заявил Антонов.

Он отметил, что Москва добивается того, чтобы США и их союзники поняли: принцип равной и неделимой безопасности, закрепленный в Хельсинкском Заключительном акте 1975 г. и Стамбульской хартии 1999 г., должен быть восстановлен. Он не должен применяться только в отношении стран НАТО.

"Ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других", - подчеркнул Антонов.

США Россия НАТО Анатолий Антонов

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