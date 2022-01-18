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Лавров и Блинкен могут в ближайшее время встретиться в Европе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут в ближайшее время встретиться в Европе, такая встреча находится в стадии активной проработки, сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос ведущего, ожидается ли в скором времени встреча Лаврова и Блинкена в Европе.

Ранее в российской прессе появились сообщения о готовящейся встрече дипломатов. По данным гахеты "Коммерсантъ", она может пройти 21 января в Женеве.

МИД РФ Сергей Лавров США Энтони Блинкен

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