Лавров и Блинкен могут в ближайшее время встретиться в Европе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут в ближайшее время встретиться в Европе, такая встреча находится в стадии активной проработки, сообщила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос ведущего, ожидается ли в скором времени встреча Лаврова и Блинкена в Европе.

Ранее в российской прессе появились сообщения о готовящейся встрече дипломатов. По данным гахеты "Коммерсантъ", она может пройти 21 января в Женеве.