Госсекретарь США встретится с Зеленским и главами МИД Украины и Германии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщили во вторник в госдепе.

"Блинкен начнет поездку в Киев, где он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой 19 января, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Неда Прайса.

В документе отмечается, что затем, 20 января, Блинкен отправится в Берлин, где у него намечена встреча с главой МИД Германии Анналеной Бербок.