Розничные продажи в США в праздники выросли до рекордных $886,7 млрд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в праздничный сезон 2021 года (с 1 ноября по 31 декабря) увеличились на 14,1% и составили $886,7 млрд, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF) страны.

Результат превзошел ожидания (11,5%) и достиг рекорда, чему не помешали усиление инфляции, перебои в цепочках поставок и продолжающаяся пандемия COVID-19, отмечается в сообщении. При этом темпы подъема показателя также стали максимальными за время ведения расчетов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году, когда продажи выросли на 8,2% - до $777,3 млрд. Среднегодовые темпы подъема за 2016-2020 гг. составляли 4,4%.

"Мы завершили год выдающимися годовыми розничными продажами и рекордным праздничным сезоном, что является ярким свидетельством силы потребителя и изобретательности ритейлеров и их работников, - сказал президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шей. - Несмотря на проблемы с цепочками поставок, растущую инфляцию, нехватку рабочей силы и штамм "омикрон", ритейлеры обеспечили уставшим от пандемии потребителям и их семьям положительные впечатления от праздников".

Потребители могли позволить себе увеличить расходы в праздники благодаря повышению заработной платы и рекордным сбережениям, накопленным с начала пандемии. При этом в прошлом году они начали делать покупки перед праздниками раньше, чем когда-либо прежде.

NRF ожидает дальнейшего роста розничных продаж в 2022 году.

Наиболее существенно в прошедший праздничный сезон выросли продажи в магазинах одежды и аксессуаров - на 33,1%, спортивных товаров - на 20,9%, в универсальных магазинах - на 15,2%.

Онлайн-продажи увеличились на 11,3%, составив $218,9 млрд. Аналитики федерации прогнозировали повышение на 11-15%.

NRF в расчетах розничных продаж не учитывает данные автодилеров, АЗС и ресторанов.