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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Розничные продажи в США в 2022 году выросли на 7%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В 2022 году розничные продажи в США повысились на 7% и достигли $4,9 трлн, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF). Результат оказался на уровне среднего прогноза NRF.

В зимний праздничный сезон 2022 года с 1 ноября по 31 декабря розничные продажи в США увеличились на 5,3% - до $936,3 млрд. Результат оказался хуже ожидавшегося повышения на 6-8% из-за сохраняющейся высокой инфляции и роста процентных ставок. Среднегодовые темпы подъема за предыдущие десять лет составляют 4,9%.

Данные NRF учитывают продажи в магазинах и онлайн без учета автомобилей, автомобильного топлива и ресторанов.

"Последние два года розничные продажи были беспрецедентными, и никто никогда не думал, что это продолжится, - сказал президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шей.- Тем не менее, мы завершили год с впечатляющими розничными продажами в целом и солидными показателями праздничного сезона, несмотря на исторически высокий уровень инфляции и повышение процентных ставок для охлаждения экономики".

Онлайн-продажи и другие категории продаж вне физических торговых точек в ноябре-декабре выросли на 9,5% - до $261,6 млрд. В NRF прогнозировали повышение на 10-12%.

В праздничный сезон снизилась реализация товаров всего в двух из девяти отслеживаемых федерацией категориях, - мебель и товары для дома (-1,1%) и потребительская электроника (-5,7%). Самый значительный рост был отмечен в категории онлайн-продаж.

NRF США Мэтью Шей
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