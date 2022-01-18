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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
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ВОЗ призвала к бдительности из-за возможности появления новых вариантов COVID-19

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что возможно появление новых вариантов COVID-19, поэтому следует сохранять бдительность и координации действия, принимая во внимание актуальные события, заявил во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Эта пандемия еще далека от завершения, и при невероятном росте (числа случаев заражения) "омикрона" по всему миру, возможно, появятся новые варианты, поэтому наблюдение и оценка остаются очень важными", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции.

Он добавил, что вакцины могут быть менее эффективными для предотвращения распространения "омикрона" в сравнении с предыдущими вариантами. Однако они по-прежнему исключительно хороши для предотвращения развития серьезного течения заболевания и летальных исходов.

ВОЗ коронавирус

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