ВОЗ сообщила о глобальном росте заболеваемости COVID-19 на 20% за неделю

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, выявленных в течение прошлой недели (10-16 января), увеличилось на 20% по сравнению предыдущей неделей, сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом ВОЗ отмечает, что количество умерших от COVID-19 в течение прошлой недели по сравнению с позапрошлой не изменилось, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости.

По данным организации, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано 18 миллионов новых случаев COVID-19 и 45 тысяч смертей среди инфицированных коронавирусом. Единственный регион, где сейчас наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом - это Африка.

Всего по состоянию на 16 января во всем мире было зарегистрировано более 323 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 5,5 миллионов смертей, добавили во Всемирной организации здравоохранения.