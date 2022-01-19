ИКАО назвала ложным сообщение о бомбе в самолете Ryanair, севшем в Минске в 2021 году

При этом виновных организация не назвала

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, которое вынудило экипаж совершить посадку в Минске в мае прошлого года, было ложным.

В докладе ИКАО по результатам расследования инцидента говорится, что "угроза взрыва была заведомо ложной", что подтверждается обысками самолета перед его вылетом из начальной точки маршрута в Афинах, в Минске после вынужденной посадки, а также по прибытии в конечный пункт в Вильнюсе.

ИКАО подчеркнула, что не может обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".

Накануне директор Департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что в докладе ИКАО фактов принуждения к посадке со стороны белорусского истребителя не приведено.

"В докладе отмечено, что группой ИКАО по установлению фактов, самого факта перехвата, принуждения к посадке или к изменению траектории со стороны самолёта МиГ-29 (в чем изначально обвиняли Беларусь) не выявлено", - приводит слова Сикорского телеканал ОНТ во вторник.

В то же время, как пишет газета The Wall Street Journal, которая ознакомилась с докладом ИКАО, в ходе расследования был выявлен ряд несоответствий, которые ставят под сомнение официальную версию Белоруссии.

ИКАО сообщила, что ее руководящий совет соберется 31 января, чтобы принять решение о дальнейших действиях организации, основываясь на положениях доклада. Совет также рассмотрит жалобу Белоруссии о том, что ограничения и санкции, введенные в отношении нее после инцидента, были незаконными.

Принудительная посадка самолета Ryanair

В прошлом году ИКАО начала расследование в связи с тем, что 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair со 126 пассажирами на борту был принужден к посадке в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Несколько стран, включая США, Канаду, Великобританию и Евросоюза, в связи с этим инцидентом ввели санкции против Белоруссии.