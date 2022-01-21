США выдвинули обвинения против четырех белорусов в связи с посадкой самолета Ryanair

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Судебные власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в отношении четырех граждан Белоруссии в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в прошлом году, сообщает Минюст США.

"Белорусские официальные лица сфабриковали данные об угрозе, чтобы вынудить самолет изменить маршрут и вместо Вильнюса приземлиться в Минске. Целью перенаправления самолета в Минск был арест белорусского журналиста и политического активиста", - пояснили в министерстве.

Обвинения в "воздушном пиратстве" Минюст США предъявил главе "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам спецслужб Белоруссии. Все четверо, как отмечают СМИ, сейчас находятся на белорусской территории.

Ранее в январе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, которое вынудило экипаж совершить посадку в Минске в мае прошлого года, было заведомо ложным. При этом организация не смогла обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".

ИКАО сообщила, что ее руководящий совет соберется 31 января, чтобы принять решение о дальнейших действиях организации, основываясь на положениях доклада. Совет также рассмотрит жалобу Белоруссии, которая считает, что ограничения и санкции, введенные в отношении нее после инцидента, были незаконными.

В прошлом году ИКАО начала расследование в связи с тем, что 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair со 126 пассажирами на борту был принужден к посадке в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Несколько стран, включая США, Канаду, Великобританию и Евросоюза, в связи с этим инцидентом ввели санкции против Белоруссии.