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Главой Минобороны Казахстана назначен бывший замглавы МВД страны

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший замглавы МВД Казахстана, главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков возглавил Минобороны страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Жаксылыков с сентября 2021 года был заместителем главы МВД, главнокомандующим Нацгвардией.

Мурат Бектанов, возглавлявший Минобороны с августа 2021 года, освобожден от должности указом главы государства.

Новым заместителем министра внутренних дел Казахстана - главнокомандующим Национальной гвардией назначен Еркин Ботаканов.

Казахстан Руслан Жаксылыков

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