Главой Минобороны Казахстана назначен бывший замглавы МВД страны
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший замглавы МВД Казахстана, главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков возглавил Минобороны страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Жаксылыков с сентября 2021 года был заместителем главы МВД, главнокомандующим Нацгвардией.
Мурат Бектанов, возглавлявший Минобороны с августа 2021 года, освобожден от должности указом главы государства.
Новым заместителем министра внутренних дел Казахстана - главнокомандующим Национальной гвардией назначен Еркин Ботаканов.