Экс-министру обороны Казахстана вменяют превышение власти в боевой обстановке

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов во время январских событий 2022 года отдавал незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты, заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

"В военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Бектанова. Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты. Бывшим министром обороны не приняты меры по наведению конституционного порядка в стране", - сказал он на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты парламента) в четверг.

"Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенном в боевой обстановке, - отметил Асылов. - Окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд".

Бектанов, возглавлявший министерство обороны с августа 2021 года, был освобожден от должности 19 января 2022 года после произошедших в стране массовых беспорядков. 20 февраля он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что во время январских событий Вооруженные силы из-за "крайне неуверенного и безынициативного руководства" не смогли достойно выполнить возложенные на них задачи, а министр Бектанов не проявил командирских качеств.

В начале января 2022 года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали более 238 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.