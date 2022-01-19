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Россия заверила, что не собирается нападать на Украину

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Риска полномасштабной войны в Европе нет, Россия не собирается нападать на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не намерены атаковать, нападать или вторгаться на Украину", - сказал Рябков на дискуссии в клубе "Валдай" в среду.

Он подчеркнул, что Россия видит риск в том, что Украина станет более интегрированной в НАТО даже без получения формального статуса члена альянса.

"Это находится в центре интересов безопасности России, и мы сделаем все для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам", - сказал замминистра.

"Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих, твердых гарантий со стороны США, что эта страна, и другие страны, которые мы уже упоминали, не стали членами НАТО. Известная формула, что Украина и Грузия станут членами НАТО, должно быть исключено, заменено пониманием, что этого не произойдет никогда", - добавил Рябков.

Украина Россия МИД РФ

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