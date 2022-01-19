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Коммунисты Госдумы предложили попросить Путина признать ЛНР и ДНР

Коммунисты Госдумы предложили попросить Путина признать ЛНР и ДНР
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы от КПРФ предложили палате официально обратиться к президенту Владимиру Путину и попросить его признать самопровозглашеные народные республики Донбасса - Луганскую и Донецкую.

Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. С проектом внесено обращение к спикеру Вячеславу Володину с просьбой включить документ в повестку работы Госдумы на февраль.

Предлагается также попросить президента рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством обеих республик "о создании правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности".

В опубликованном проекте обращения говорится, что депутаты считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

"За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы игосударства со всеми атрибутами легитимной власти - говорится в проекте. - Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит началопроцессу международного признания обоих государств".

В обращении к Путину предлагается указать, что жители Донбасса восемь лет живут под обстрелами, не получая пенсий и соцпособий и в условиях полной экономической блокады. Достичь мирного урегулирования в регионе удалось только в формате "Нормандской четверки", при участии руководителей Франции Германии и США, напоминают коммунисты.

Несмотря на принятые договоренности, ни один и пунктов Минских соглашений украинские власти не выполнили, а вместо этого "властями Украины предпринимаются попытки пересмотреть или вовсе отменить все достигнутые соглашения", отмечается в проекте.

В обращении депутаты также должны поддержать принимаемые Москвой меры по гуманитарной поддержке жителей Донбасса.

МЧС России с 2014 года отправляет в Донецк и Луганск так называемые "гуманитарные конвои" - колонны белых грузовиков с гуманитарной помощью. Жители Донбасса имеют право получить российское гражданство, и в 2021 году участвовали в выборах в Госдуму. В ноябре 2021 года Путин подписал указ, которым признал сертификаты происхождения товаров из ЛНР и ДНР.

Госдума КПРФ ЛНР ДНР Украина Геннадий Зюганов

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